الكنبوري : الاسلاميون غارقون في إحصاء الأصوات والمقاعد

2021-06-20 / 8:00 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال إدريس الكنبوري، محلل سياسي وأكاديمي، أن الخطاب الاسلامي بالمغرب، قد اختفى منذ حوالي العشر سنوات لصالح الصراع حول المناصب والمقاعد الانتخابية.

وأضاف الكنبوري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قائلا :”منذ قرابة عشر سنوات اختفى الخطاب الإسلامي في المغرب. ما أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة حتى أجهز على مشاريعه الإعلامية كلها بما في ذلك حركة التوحيد والإصلاح.”.

واسترسل المحلل السياسي قائلا :” إنه لم يعد في حاجة إلى خطاب بعد السلطة. وهذا معناه أن هؤلاء الإسلاميين لم يكونوا يحملون على ظهورهم هما سوى هم السلطة والحكم وأما الخطاب الدعوي فقد كان مجرد قنطرة إلى المال والحكم. واليوم نرى هجوما كاسحا على القيم الدينية والوطنية بينما الإسلاميون غارقون في إحصاء المقاعد والأصوات. لا أعرف ماذا سيردون غدا عندما يقفون أمام الديان: ماذا فعلتم بالخطاب الإسلامي؟”.

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‫2 تعليقات

  1. علاه السي العليم الاحزاب اخرى عارفين فالغيس ولا بانو لك غير الاحزاب الاسلامية إوا اسي العليم غير ضد فيك غادي نصوتو لهم

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