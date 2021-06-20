مقتل 10 أشخاص بحادث انزلاق سيارتين بالولايات المتحدة الأمريكية

2021-06-20 / 7:48 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تسبب المنخفض الاستوائي “كلوديت” بمقتل 12 شخصا في ولاية ألاباما، حيث اجتاحت العاصفة جنوب شرق الولايات المتحدة ما تسبب في فيضانات مفاجئة وأعاصير دمرت عشرات المنازل.

وقتل عشرة أشخاص بينهم تسعة أطفال يوم السبت إثر تصادم مركبتين وفقا لما ذكره واين غارلوك الطبيب الشرعي في مقاطعة بتلر، الذي قال إن المركبتين انزلقتا على الأرجح في طريق زلق.

وقال داني بوند، قائد شرطة بتلر، إن عدة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث، ولم يعلن عن أسماء الضحايا.

في غضون ذلك لقي شاب 24 عاما، وصبي 3 سنوات، حتفيهما عندما سقطت شجرة على منزلهما يوم السبت خارج حدود مدينة توسكالوسا، وفقا لما قاله الكابتن مارتي سيلرز، من وحدة جرائم العنف في مدينة توسكالوسا لصحيفة “توسكالوسا نيوز”.

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