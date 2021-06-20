شاب يضع حدا لحياته شنقا ضواحي الحسيمة

2021-06-20 / 7:25 مساءً
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هبة بريس- الحسيمة

أقدم شاب عشريني، صباح اليوم الأحد ، على وضع لحياته شنقا في ظروف غامضة، على مستوى “دوار اسمار جماعة بني عمارت” ضواحي إقليم الحسيمة.

وعثر على الهالك البالغ من العمر 24 سنة، جثة معلقة من طرف أحد أفراد اسرته، ليتم اخطار السلطات المحلية ومصالح الشرطة القضائية التي انتقلت إلى مسرح الواقعة، وباشرت معايناتها الأولية.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الواقعة.

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