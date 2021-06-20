أعلنها منطقة عسكرية.. ماذا وراء تمرد حفتر على أطماع الجزائر التوسعية ؟

هبة بريس- الرباط

أعلنت قوات الجنرال “حفتر” التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي” في بيان إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، لملاحقة من وصفتهم بـ”الإرهابيين التكفيريين” ، حيث كان من المفروض أن تتوجه ميليشيات حفتر نحو الحدود التشادية، بعدما اتخذ المتمردون التشاديون الجنوب الليبي نقطة انطلاق لشن هجومهم على حكومة نجامينا، غير أنها فضلت التوجه غربا نحو الحدود مع الجزائر.

قوات حفتر أعلنت سيطرتها على معبر “إيسين تين الكوم”، الذي يفصل مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، اللتين تقطنهما قبائل الطوارق، لتقرر المليشيات اعلان الحدود مع الجزائر “منطقة عسكرية” ، مما يؤكد بأن حفتر يريد بعث رسائل للجزائر التي ترفض تقدم قواته وسيطرتها على طرابلس.

وبالعودة الى تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل 10 أيام لقناة الجزيرة، والتي أكد فيها أن بلاده كانت مستعدة للتدخل بصفة أو بأخرى في ليبيا المجاورة؛ لوقف تقدم قوات خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، فان تحرك المشير الأخير بالحدود مع الجزائر يعد رسالة غير مشفرة للجنرالات بالجارة الغربية لليبيا.

العالم

تصريحات‭ ‬استفزازية‭ ‬لرئيس أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‮:‬

الجزائر دولة معادية ولديها أطماع في النفط الليبي !

الشروق أونلاين

2011/11/28

58854

702

الجزائر دولة معادية ولديها أطماع في النفط الليبي !

خليفة حفتر

أثارت تصريحات خطيرة لرئيس أركان الجيش الوطني الليبي حفيظة العديد من التونسيين والجزائريين المقيمين في تونس، حيث أكد المعني في تصريح تلفزيوني بداية الأسبوع أن الدول المجاورة لليبيا على غرار مصر وتونس والجزائر دول معادية، لأنها فقيرة وتطمع في ما عند ليبيا.

تحرك خليفة حفتر لايمكن فصله عن تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حيث قال بالحرف الواحد :” يتوجب إيجاد قوة ضد من ينظر لليبيا بالعين الدونية، والدول المجاورة ننظر إليها بأنها معادية على غرار مصرو الجزائر، لأنها دول تطمع في ما ليبيا من خيرات وثروات، والجيش الوطني الليبي هو الرادع الوحيد لكل الأعداء”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6