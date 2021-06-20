أعلنها منطقة عسكرية.. ماذا وراء تمرد حفتر على أطماع الجزائر التوسعية ؟

2021-06-20 / 7:06 مساءً
1
هبة بريس- الرباط

أعلنت قوات الجنرال “حفتر” التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي” في بيان إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، لملاحقة من وصفتهم بـ”الإرهابيين التكفيريين” ، حيث كان من المفروض أن تتوجه ميليشيات حفتر نحو الحدود التشادية، بعدما اتخذ المتمردون التشاديون الجنوب الليبي نقطة انطلاق لشن هجومهم على حكومة نجامينا، غير أنها فضلت التوجه غربا نحو الحدود مع الجزائر.

قوات حفتر أعلنت سيطرتها على معبر “إيسين تين الكوم”، الذي يفصل مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، اللتين تقطنهما قبائل الطوارق، لتقرر المليشيات اعلان الحدود مع الجزائر “منطقة عسكرية” ، مما يؤكد بأن حفتر يريد بعث رسائل للجزائر التي ترفض تقدم قواته وسيطرتها على طرابلس.

وبالعودة الى تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل 10 أيام لقناة الجزيرة، والتي أكد فيها أن بلاده كانت مستعدة للتدخل بصفة أو بأخرى في ليبيا المجاورة؛ لوقف تقدم قوات خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، فان تحرك المشير الأخير بالحدود مع الجزائر يعد رسالة غير مشفرة للجنرالات بالجارة الغربية لليبيا.

العالم
تصريحات‭ ‬استفزازية‭ ‬لرئيس أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‮:‬
الجزائر دولة معادية ولديها أطماع في النفط الليبي !

الشروق أونلاين
2011/11/28
58854
702
الجزائر دولة معادية ولديها أطماع في النفط الليبي !
خليفة حفتر
أثارت تصريحات خطيرة لرئيس أركان الجيش الوطني الليبي حفيظة العديد من التونسيين والجزائريين المقيمين في تونس، حيث أكد المعني في تصريح تلفزيوني بداية الأسبوع أن الدول المجاورة لليبيا على غرار مصر وتونس والجزائر دول معادية، لأنها فقيرة وتطمع في ما عند ليبيا.

تحرك خليفة حفتر لايمكن فصله عن تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حيث قال بالحرف الواحد :” يتوجب إيجاد قوة ضد من ينظر لليبيا بالعين الدونية، والدول المجاورة ننظر إليها بأنها معادية على غرار مصرو الجزائر، لأنها دول تطمع في ما ليبيا من خيرات وثروات، والجيش الوطني الليبي هو الرادع الوحيد لكل الأعداء”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماء العينين: علينا أن نهنئ النقابات الفائزة بالانتخابات دون صفقات مشبوهة

ماء العينين: علينا أن نهنئ النقابات الفائزة بالانتخابات دون…

2021-06-20 / 10:02 مساءً
Photo of الكنبوري : الاسلاميون غارقون في إحصاء الأصوات والمقاعد

الكنبوري : الاسلاميون غارقون في إحصاء الأصوات والمقاعد

2021-06-20 / 8:00 مساءً
Photo of ناشطة بالحراك.. اعتقال أستاذة جامعية في ظروف غامضة بالجزائر

ناشطة بالحراك.. اعتقال أستاذة جامعية في ظروف غامضة بالجزائر

2021-06-20 / 6:24 مساءً
Photo of الانتخابات والإعلانات.. هذه مسؤولية المترشحين والمترشحات

الانتخابات والإعلانات.. هذه مسؤولية المترشحين والمترشحات

2021-06-20 / 5:47 مساءً
Photo of عبد النبي بعوي يواصل عقد لقاءات تواصلية بعدد من أقاليم جهة الشرق

عبد النبي بعوي يواصل عقد لقاءات تواصلية بعدد من…

2021-06-20 / 5:30 مساءً
Photo of خارجية إسبانيا: “الولايات المتحدة الأمريكية انحازت للمغرب في أزمتنا معه”

خارجية إسبانيا: “الولايات المتحدة الأمريكية انحازت للمغرب في أزمتنا…

2021-06-20 / 3:07 مساءً
Photo of غونزاليس: “نريد الخروج من أزمتنا مع المغرب في أسرع وقت ممكن”

غونزاليس: “نريد الخروج من أزمتنا مع المغرب في أسرع…

2021-06-20 / 1:57 مساءً
Photo of خارجية إسبانيا: “مستعدون للنظر في أي حل يطرحه المغرب”

خارجية إسبانيا: “مستعدون للنظر في أي حل يطرحه المغرب”

2021-06-20 / 1:50 مساءً
Photo of الملك يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة بعد إعادة انتخابه

الملك يهنئ الأمين العام للأمم المتحدة بعد إعادة انتخابه

2021-06-19 / 10:40 مساءً
Photo of محلل: ”زيارة هنية للمغرب صححت سوء الفهم ولا يمكن أن تتم دون موافقة الدولة“

محلل: ”زيارة هنية للمغرب صححت سوء الفهم ولا يمكن…

2021-06-19 / 8:31 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق