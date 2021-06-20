العثور على جثة متشرد بمنطقة “مالاباطا” بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

عُثر اليوم الأحد 20 يونيو ، على جثة شخص كان يعيش حالة التشرد بمنطقة مالاباطا” وسط مدينة طنجة، مما خلق حالة استنفار بين السلطات التي هرعت الى عين المكان.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الجثة ٱثارت انتباه عدد من المواطنين الذين أخطروا المصالح الامنية التي حضرت بسرعة الى عين المكان وقامت بمعاينة الجثة حيث اتضح أنها لمتشرد في الخمسينيات من عمره.

وقد تم نقل الجثة الى مستودع الأموات “دوق دي طوفار” كما تم فتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات هذا الحادث الذي تسبب في خلق حالة استنفار بالمنطقة.

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