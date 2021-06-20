بعد اجتيازها امتحان الباكالوريا.. فرح الفاسي تحصل على معدل مشرف
نجلاء مزيان: هبة بريس
أفادت مصادر هبة بريس أن نجمة سلامات ابو البنات فرح الفاسي حصلت على معدل مشرف بعد إجتيازها امتحان البكالوريا لسنة 2021.
و حسب نفس المصادر فإن فرح الفاسي اجتازت امتحان الباكالوريا بمدينة تطوان، بمؤسسة مولاي الحسن، كما أنها حصلت على ميزة حسن.
و الجدير بالذكر أن فرح الفاسي قد توجت مؤخرا جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل سلمات ابو البنات في حفل ليلة سفراء الفن والرياضة و التي أقيمت برعاية شركة الإنتاج “مارس فيزيون” .
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5 تعليقات
خبر سارللمغاربة!!!
حققت معجزة، واو ؟؟؟؟
انجاز عظيممممممم سيكون له أثر كبير على المغرب والمغاربة
كنت اشك ان لا مستوى دراسي لها الان تأكدت،
كم اشترت الامتحانات؟
انجاز تاريخي للمغرب باوووو