بعد اجتيازها امتحان الباكالوريا.. فرح الفاسي تحصل على معدل مشرف

2021-06-20 / 5:49 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس 

أفادت مصادر هبة بريس أن نجمة سلامات ابو البنات فرح الفاسي حصلت على معدل مشرف بعد إجتيازها امتحان البكالوريا لسنة 2021.

و حسب نفس المصادر فإن فرح الفاسي اجتازت امتحان الباكالوريا بمدينة تطوان، بمؤسسة مولاي الحسن، كما أنها حصلت على  ميزة حسن.

و الجدير بالذكر أن فرح الفاسي قد توجت مؤخرا جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل سلمات ابو البنات في حفل ليلة سفراء الفن والرياضة و التي أقيمت برعاية شركة الإنتاج “مارس فيزيون” .

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