الانتخابات والإعلانات.. هذه مسؤولية المترشحين والمترشحات

2021-06-20 / 5:47 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

ونحن نعيش على ايقاع حمى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي يعول عليها كثيرون أن ترسم معالم جديدة لتدبير جديد يروم معالجة كافة القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، بالتناغم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وتماشيا ومضامين الخطب الملكية التي دعت في أكثر من مناسبة إلى اختيار الأفضل والأصلح لهموم وانتظارات المغاربة، وهذا لن يتأت إلا برؤية موحدة وتظافر الجهود من قبل كافة المتدخلين والفاعلين السياسيين والحاضنة الانتخابية المعول عليها لإعادة ترتيب الخريطة السياسية.

ونحن على وقع الانتخابات وحمى السباقات، وفي إطار الاستعدادات الجارية ولاسيما فيما يتعلق بالاعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها بأسوار بعض المؤسسات وخاصة التعليمية منها، يلاحظ أن معظم وكلاء لوائح الانتخابات لم يتقيدوا بمضامين

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في مادته 36 التي تنص بالحرف” يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالي 15 لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر”، تجنبا للمساءلة القضائية.

وهي رسالة قوية لكافة هؤلاء المتسابقون للظفر بالمقاعد للتقيد بمضامين هذه المادة والتعامل معها بمنطق تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وعدم ترك اعلاناتهم وكتاباتهم الحائطية على جدران هذه المؤسسات، علما أن القائمين على تدبير هذه الأخيرة، قد بذلوا مجهودات مضاعفة لتأهيلها وصباغتها وتزيينها بالرسومات واللوحات.

ونحن نعيش على وقع حمى الانتخابات المصحوبة باللقاءات والحوارات والمناظرات، لابأس أن نذكر بحجم المسؤولية الملقاة على كاهل هؤلاء المتسابقون لنيل الكراسي، لكي يضعون صوب أعينهم مصلحة البلاد وعامة الشعب، وتغليبها على مصالحهم الشخصية الضيقة، ولهم في سياسة ملك البلاد المثل الأعلى في تدبيره لكافة القضايا، سواء تعلق الأمر بالوضع الداخلي أو الخارجي، وسياسته الحكيمة في مجابهة استفزازات خصوم وحدتنا الترابية، والعمل على استعادة المغرب لمكانته الافريقية والعالمية من خلال ضمان عضويته في منظمة الاتحاد الافريقي لكسر العزلة وتطويق اعداء وحدتنا الترابية.

يا وكلاء اللوائح، يا أيها المترشحون، ويا مستقبل البلاد، ويا ممثلي مؤسساتها التشريعية والدستورية، التقطوا الرسائل من الخطب الملكية السامية، واعملوا على خدمة البلاد والعباد بروح وطنية عالية، وهي رسالة قوية إلى بعض السياسيين والمنتخبين الذين لازالوا يحنون إلى زمن الحملات الانتخابية بطعم البهرجة والولائم والضحك على الذقون، دون برامج انتخابية حقيقية تواكب التصورات والتطورات وتلامس هموم المواطنين والمواطنات، وكأن هؤلاء لم يستوعبوا بعد الرسالة القوية التي بعث بها ملك البلاد مفادها أن مصلحة البلاد هي الأسمى، وأن توزيع الحصص على شاكلة الكعكة لم يعد مقبولا به في مغرب اليوم.

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