أشبال الأطلس يفتتحون كأس العرب للشباب بالفوز بسداسية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نتيجة إيجابية تلك التي حققها أشبال الأطلس في افتتاح مشاركتهم بكأس العرب للشباب بعد فوزهم بحصة عريضة أمام منتخب طاجيكستان.

وتمكن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة من التغلب بسداسية مقابل هدف واحد على حساب منتخب طاجيكستان في أولى مبارياته في بطولة كأس العرب التي تحتضنها مصر.

أهداف المنتخب المغربي سجلها كل من اللاعب عمر صادق ومحمد راديد الذي سجل هدفين، إضافة إلى بلال الخنوس وحسن أكبوب وإلياس بوغافر، حيث بات المنتخب المغربي للشباب يتصدر مجموعته في هاته البطولة.

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