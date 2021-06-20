سطات.. أربع سنوات لمدون فايسبوكي لهذه الأسباب

2021-06-20 / 5:33 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات قضت بالحكم على مدون فايسبوكي بالحبس أربع سنوات بتهم تتعلق بالسب العلني للأفراد و إهانة المؤسسات الدستورية.

الشاب العشريني المتابع بالتهم المذكورة،  كان موضوع بحث من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة التي اعتقلته على خلفية عدد من التدوينات التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن سب وقذف الأفراد والمؤسسات الدستورية، وهو ما عجل بتوقيفه وتوسيع دائرة التحقيق معه قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية حينها، تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة التي أمرت ايداعه سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات.

هذا وبعد استئناف محاكمته طبقا للقوانين الجاري بها العمل ومجابهته بكافة الأدلة والحجج والبراهين، اقتنعت الغرفة الجنحية بذلك، وأصدرت حكمها القاضي بمؤاخذته بما نسب إليه وحكمت عليه بالحبس أربع سنوات.

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