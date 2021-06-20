عبد النبي بعوي يواصل عقد لقاءات تواصلية بعدد من أقاليم جهة الشرق

هبة بريس ـ وجدة

في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يواصل عبد النبي بعوي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة عقد لقاءات تواصلية بشكل مكثف بعدد من أقاليم جهة الشرق مع عدة فعاليات جمعوية، مدنية ومهنية ومع عدد من الشباب والكفاءات قصد ضخ دماء جديدة لحزب الجرار.

وقام عبد النبي بعوي بعقد لقاءات على سبيل الذكر لا الحصر كل من جماعات الناظور، العروي ، الدريوش، بني سيدل، بركان، لعثامنة، زكزل، بني ادرار، عين الصفا، بني خالد، النعيمة، مستفركي، سيدي بولنوار، و وجدة قصد تضافر الجهود للنهوض بالحزب على المستوى الوطني، من أجل التعبئة وضخ دماء جديدة ذات كفاءة لتحقيق نتائج إيجابية سواء الجماعية أو التشريعية، وحتى على مستوى الغرف المهنية والجهة.

ويراهن حزب “البام” تحت رئاسة عبد اللطيف وهبي الذي يمتلك من الأطر والكفاءات التي تخول له النهوض بأوضاع المغاربة على العودة القوية عبر برنامج انتخابي مسطر سيتم تنزيله على أرض الواقع في الأيام المقبلة، وذلك بتنسيق مع القيادة الوطنية.

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