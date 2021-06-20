الناظور.. توقيف أربعيني متورط في سرقة هواتف من متجر

2021-06-20 / 5:02 مساءً
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هبة بريس ـ وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، يوم أمس السبت 19 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على سرقة هاتفين محمولين من داخل محل تجاري تسيره سيدة بمدينة الناظور، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هويته وتوقيفه بمدينة ازغنغان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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