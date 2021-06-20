نتائج الباكالوريا في المغرب.. الإناث أكثر نجاحا من الذكور
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي عن نتائج الباكالوريا في دورتها العادية و التي أسفرت عن نجاح ما يقارب 69 في المئة من مجموع المترشحين.
و حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة أمزازي فقد كان للإناث النصيب الأكبر من نسبة النجاح هذا العام و هو ما يكرس تفوق التلميذات على التلاميذ في السنوات الأخيرة بالمستويات الإشهادية الختامية لسلك الباكالوريا.
و وفق المعطيات التي نشرتها الوزارة، فقد تمكنت الإناث من النجاح في امتحانات الباكالوريا بنسبة 55,54 % من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين.
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