نتائج الباكالوريا في المغرب.. الإناث أكثر نجاحا من الذكور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي عن نتائج الباكالوريا في دورتها العادية و التي أسفرت عن نجاح ما يقارب 69 في المئة من مجموع المترشحين.

و حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة أمزازي فقد كان للإناث النصيب الأكبر من نسبة النجاح هذا العام و هو ما يكرس تفوق التلميذات على التلاميذ في السنوات الأخيرة بالمستويات الإشهادية الختامية لسلك الباكالوريا.

و وفق المعطيات التي نشرتها الوزارة، فقد تمكنت الإناث من النجاح في امتحانات الباكالوريا بنسبة 55,54 % من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين.

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