رسميا.. 19،53 أعلى معدل عام وطنيا في الباكالوريا

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي عن نتائج الباكالوريا، و أفصحت رسميا عن أعلى معدل عام وطنيا في الباكالوريا في الدورة العادية.

و حسب الوزارة ذاتها، فقد بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة 19,53 من 20، بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية.

هاته النقطة التي تعتبر الأعلى بالمغرب كانت من نصيب أحد المترشحين بالمديرية الإقليمية مراكش التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع لاحقا.

*الصورة من الأرشيف

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