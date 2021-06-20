رسميا.. 19،53 أعلى معدل عام وطنيا في الباكالوريا
هبة بريس ـ الدار البيضاء*
أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي عن نتائج الباكالوريا، و أفصحت رسميا عن أعلى معدل عام وطنيا في الباكالوريا في الدورة العادية.
و حسب الوزارة ذاتها، فقد بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة 19,53 من 20، بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية.
هاته النقطة التي تعتبر الأعلى بالمغرب كانت من نصيب أحد المترشحين بالمديرية الإقليمية مراكش التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.
تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع لاحقا.
*الصورة من الأرشيف
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تعليق واحد
لم تبقى مصداقية اعلى النقط في المغرب لان جلها كانت نتيجة غش باستعمال التكنولوجيا ك vip من جهة و مرافقة المترشحين الى قاعة الامتحانات باشخاص اخرين ثم لا ننسى المحسوبية و الزبونية فمن حصل على 13 بالمعدل خير من 19 بالغش لان تاثير الغش ستضهر عواقبه بعد سنين ويبقى كل واحد و ظميره