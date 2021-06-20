خارجية إسبانيا: “الولايات المتحدة الأمريكية انحازت للمغرب في أزمتنا معه”
هبة بريس ـ الدار البيضاء*
أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية في تصريح صحفي اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية انحازت لصف المغرب طيلة الأزمة بين الرباط و مدريد.
و في هذا الصدد، أوضحت ارانشا غونزاليس لايا وزيرة خارجية إسبانيا أن الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا، وفي المقابل انحازت الولايات المتحدة الأمريكية إلى صف المغرب.
و أكدت غونزاليس: “لقد دعم الاتحاد الأوروبي إسبانيا بالكامل، لكن الولايات المتحدة كانت أبعد من ذلك بكثير، فقد نظرت واشنطن إلى مكان آخر”، في إشارة منها لاصطفاف أمريكا مع المغرب خلال الأزمة.
تصريحات وزيرة خارجية الجارة الشمالية أتت في ظل سياق يتسم بتقارب مغربي أمريكي كبير زكاه اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على كامل صحرائه، و هو الاعتراف الذي لم يرق لخصوم الوحدة الترابية لبلادنا.
*الصورة من الأرشيف
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3 تعليقات
غير صحيح لن ينحاز الاتحاد الاوربي بكامله لاسبانيا٠ في بلجيكا مثلا الحزب اللبيرالي مؤيد تماما للمغرب. الصحافة البلجيكية لن تذكر تصويت البرلمان الاوربي٠
اسبانيا اصبحت تدرك انها ستخسر الكثير لميولها للجزائر التي اصبحت على ابواب الافلاس٠
اعتقد ان الوقت يسير لصالح المغرب.لن ترجع المياء الى مجاريها الا اذا اعترفت اسبانيا بمغربية الصحراء. بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا, ستعترف هي الاخرى بمغربية الصحراء٠ اليوم الكل ادرك ان المغرب مر الى سرعة قصوى في ملف الصحراء٠
رغما عن أنفهم ولا شبر من صحراء المغربية سيضع منها
بل هو عدم توريط الولايات المتحدة الأمريكية وليس عدم الإنحياز أم أن الوزيرة الإسبانية حصلت لها عدوى الغباء