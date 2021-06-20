أمن فاس يستعمل السلاح لتوقيف شخص هاجم المواطنين و الشرطة

ع محياوي _ هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 20 يونيو الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 28 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية لشرطة النجدة قد انتقلت لحي المسيرة بمدينة فاس من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث الفوضى بالشارع العام تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، حيث أبدى هذا الأخير مقاومة عنيفة من خلال تهديد عناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر حارس أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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