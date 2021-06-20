وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج “الباك” و نسبة النجاح مرتفعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي عن نتائج الامتحانات الختامية للسنة الثانية من سلك الباكالوريا عبر مواقعها المعتمدة.

و نشرت الوزارة السالفة الذكر نتائج كافة المترشحين الذين اجتازوا امتحانات الباكالوريا و التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول لموقع الوزارة او عبر منظومة مسار و خدمة تعليم.

و شهدت المواقع التي خصصتها الوزارة لإعلان نتائج الباكالوريا ضغطا كبيرا خلال الساعات الأخيرة و هو ما جعل الولوج لها صعب المنال لدرجة أن “سيرفرات” تلك المواقع تعطلت لساعات قبل أن تشتغل من جديد.

و حسب المؤشرات الأولية، فيبدو أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة هذا العام في انتظار التأكيد و التفاصيل من طرف وزارة أمزازي التي ستنشر كافة الإحصائيات في وقت لاحق.

*الصورة من الأرشيف

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