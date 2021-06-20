غونزاليس: “نريد الخروج من أزمتنا مع المغرب في أسرع وقت ممكن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تغير كبير في موقف إسبانيا الخارجي إزاء الأزمة مع المغرب و ذلك بعد أسابيع من التعنت و الغجرفة، حيث خرجت وزيرة الخارجية الإسبانية اليوم في تصريح صحفي أكدت فيه أن بلادها تريد إيجاد حل سريع لهذا المشكل.

و قالت أرانشا غونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية أن مدريد لا تريد لهذا المشكل مع الرباط أن يستمر و ستعمل على إيجاد حل له في أسرع وقت وفق ما سيقترحه المغرب.

و أكدت غونزاليس أن الأزمة التي اندلعت بين المملكتين قبل أسابيع لم تكن متوقعة، مضيفة: “دخلنا في أزمة لم نكن نريدها على الإطلاق، ومن الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن”.

و أوضحت رئيسة الديبلوماسية الإسبانية أن بلادها ستعمل على خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقات الثنائية بين إسبانيا و المغرب.

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