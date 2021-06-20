خارجية إسبانيا: “مستعدون للنظر في أي حل يطرحه المغرب”

2021-06-20 / 1:50 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في تطور ملفت، لمحت خارجية إسبانيا إلى أنها تريد حل الأزمة مع المغرب في أقرب وقت و بالطريقة التي تريدها الرباط.

و في هذا الصدد، ، أكدت أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأحد، رغبة بلادها في إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو”.

وأوضحت وزيرة الخارجية الإسبانية، في تصريحات صحفية، “قبل شهر دخلنا في أزمة لم نكن نريدها مطلقا والتي من الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن”.

و قالت أرانشا: “إسبانيا مستعدة للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات، سنعمل على خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقة”.

وتابعت لايا: “كنا دائما حذرين للغاية بخصوص الوضع في الصحراء ، نفهم تماما أن المغرب لديه حساسية كبيرة بشأن هذه القضية، ويتضمن هذا الموقف المحترم عدم الرغبة في التأثير على الموقف الذي قد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية”.

و أكدت وزيوة خارجية إسبانيا: “نريد حلا تفاوضيا في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار نحن على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مسؤولية إسبانيا التوسط، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة”، وفق تعبيرها.

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‫9 تعليقات

  3. حسب رأيي المتواضع والذي قد يرد للمملكة سيادتها وعنفوانها، يجب على اسبانيا ان أرادت الى العلاقة التي كانت بينها وبيننا ان تعود الى سابق عهدها واكثر، أن تقوم بالتالي: ارجاع كل المدن والجزر المستعمرة من قبلها الى المغرب . ارجاع بن بطوش من الجزائر ومحاكمته. الاعتراف بمغربية الصحراء. تعويض كل الساكنة التي كانت تحت استعمارها، عما اقترفته اسبانيا من خروقات انسانية تجاهها. الالتزام الكتابي على احترام السيادة المغربية على كل أراضيها وبحارها ، عدم التدخل في الشأن المحلي للبلاد. عند ذلك ستكون المملكتين سمن على عسل.

  4. المؤمن لايلذغ من الجحر مرتين.
    الآن بعد أن أنهوا مسرحيتهم مع المجرم بن بطوش بدؤو في تلطيف الكلام وهم اللذين عملوا المستحيل لتركيع المغرب.لاثقة فيهم ولا في من وقف بجانبهم بعد اليوم.
    يجب العمل على التخلي نهائيا عن هذا الحلف وتحويل البوصلة في إتجاه أمريكا – إنجلترا – إسرائيل ونظيف الصين وتركيا ليكون تحالف برأسين ولايكون أحادي.

  6. هدا الكلام اكل عليه الدهر وشرب نحن لانريد من يختبئ خلف الامم المتحدة دالك الزمن ولى بعد اعتراف ترامب واضح انهم حرضو دول الاتحاد ضد االاعتراف بل وسيكونون هم سبب مواقف المانيا يجب الاشتراط عليهم الانضمام لجبهة فرنسا والفركوفونيين الاوروبين وايطاليا وهنغاريا والتشيك وبولندا والبرتغال وهولندا وبريطانيا وان تعلن اعتراف جماعي معهم على مايبدو هده الكتلة مع الاعتراف

  7. الحل هو أن تخرج إسبانيا من المعمعة. ما دخل جد أمها في صراع المغرب و الجبهة الانفصالية؟ لماذا تريد إسبانيا أن تصبح طرفا في القضية؟ هل لكي تقوم مقام مصالح البوليساريو في المفاوضات؟!

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