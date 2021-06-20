خارجية إسبانيا: “مستعدون للنظر في أي حل يطرحه المغرب”

2021-06-20 / 1:50 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في تطور ملفت، لمحت خارجية إسبانيا إلى أنها تريد حل الأزمة مع المغرب في أقرب وقت و بالطريقة التي تريدها الرباط.

و في هذا الصدد، ، أكدت أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأحد، رغبة بلادها في إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو”.

وأوضحت وزيرة الخارجية الإسبانية، في تصريحات صحفية، “قبل شهر دخلنا في أزمة لم نكن نريدها مطلقا والتي من الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن”.

و قالت أرانشا: “إسبانيا مستعدة للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات، سنعمل على خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقة”.

وتابعت لايا: “كنا دائما حذرين للغاية بخصوص الوضع في الصحراء ، نفهم تماما أن المغرب لديه حساسية كبيرة بشأن هذه القضية، ويتضمن هذا الموقف المحترم عدم الرغبة في التأثير على الموقف الذي قد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية”.

و أكدت وزيوة خارجية إسبانيا: “نريد حلا تفاوضيا في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار نحن على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مسؤولية إسبانيا التوسط، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة”، وفق تعبيرها.

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