حماس تحذر إسرائيل: “لقد نفذ صبرنا و جاهزون للحرب مجددا”

2021-06-20 / 1:24 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

يبدو أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي لن تطول هااه المرة و ذلك في ظل التقارير التي تشير لوجود تشنجات ميدانية بين الطرفين.

و في هذا الصدد، نقلت الفصائل الفلسطينية رسالة إلى مصر، مفادها أنها سترد على أي هجمات قادمة تنفذها إسرائيل في قطاع غزة،َ.

و أشارت فصائل المقاومة المسلحة في ذات الرسالة إلى أن صبرها قد نفذ من الهجمات واستمرار فرض الحصار، مؤكدة أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفا نهائيا وموحدا للتعامل مع تكرار السلوك الإسرائيلي في قادم الأيام ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج.

و جددت حماس موقفها الرافض لأي اعتداء قد يطال مجددا قطاع غزة، مؤكدة بأن المقاومة جاهزة للحرب في أي وقت و حين و مهما دعت الضرورة لذلك.

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