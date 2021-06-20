طائرة “ريانير” تطير من فرنسا قبل موعدها و تنسى 50 مهاجرا مغربيا بالمطار

2021-06-20 / 12:56 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسبب إقلاع طائرة قبل موعدها المحدد من إحدى مطارات فرنسا في مشكل لحوالي 50 شخصا وجدوا أنفسهم بدون طائرة رغم توفرهم على التذاكر.

و في هذا الصدد، أوضحت مصادر إعلامية دولية أن حوالي خمسين راكبا حجزوا تذاكر رحلة من تولوز الفرنسية نحو فاس، قبل أن يفاجؤوا بكون الطائرة قد غادرت بدونهم رغم أنهم حضروا في الوقت المحدد في صالة الصعود إلى الطائرة.

و أوضحت ذات المصادر أن أحد المسافرين أكد أنه وصل إلى صالة الصعود إلى الطائرة قبل الموعد المحدد وذلك بعد ان ظل ساعتين ينتظر تسجيل الوصول قبل أن يقال له إن “الطائرة غادرت”.

و أكدت المصادر السالفة الذكر أن الطائرة التي غادرت قبل موعدها المحدد تابعة لشركة “ريانير” شركة الطيران الأيرلندية المنخفضة التكلفة.

و في الوقت الذي كان الزبناء و أغلبهم مغاربة ينتظرون توضيحات من الشركة، قوبلت احتجاجاتهم بان طلب منهم مسؤلوو المطار العودة إلى منازلهم في انتظار تسوية المشكل و إيجاد حل له.

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