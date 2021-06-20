بعد القطيعة الديبلوماسية.. سفير روسيا يعود رسميا لأمريكا لاستئناف عمله

2021-06-20 / 10:59 صباحًا
0

هبة بريس ـ وكالات

عاد السفير الروسي للديار الأمريكية بعد قطيعة ديبلوماسية دامت حوالي ثلاثة أشهر و التي تسببت في أزمة ديبلوماسية بين روسيا و أمريكا.

و غادر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم الأحد موسكو عائدا إلى واشنطن، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما في جنيف.

وقبل مغادرة البلاد، أعرب السفير الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي” عن تفاؤله وأمله في التعامل البناء مع الزملاء الأمريكيين.

هذا و كانت الحكومة الروسية قد استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد مقابلة صحفية مدوية قال فيها بايدن إن القيادة الروسية “ستدفع ثمن” محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حماس تحذر إسرائيل: “لقد نفذ صبرنا و جاهزون للحرب مجددا”

حماس تحذر إسرائيل: “لقد نفذ صبرنا و جاهزون للحرب…

2021-06-20 / 1:24 مساءً
Photo of بعد انتخابه مباشرة.. رئيس وزراء إسرائيل يصادق على استئناف الحرب في غزة

بعد انتخابه مباشرة.. رئيس وزراء إسرائيل يصادق على استئناف…

2021-06-20 / 9:28 صباحًا
Photo of طائرات مفخخة تهاجم السعودية وطيران التحالف يتصدى للعمل الإرهابي

طائرات مفخخة تهاجم السعودية وطيران التحالف يتصدى للعمل الإرهابي

2021-06-19 / 7:55 مساءً
Photo of سلطات فلسطين تعيد لقاحات كورونا حصلت عليها من إسرائيل بسبب تاريخ صلاحيتها

سلطات فلسطين تعيد لقاحات كورونا حصلت عليها من إسرائيل…

2021-06-19 / 6:36 مساءً
Photo of الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية…

2021-06-19 / 5:59 مساءً
Photo of سفير أمريكي سابق: نتائج انتخابات الجزائر أظهرت عمق الانقسام الذي تعيشه البلاد

سفير أمريكي سابق: نتائج انتخابات الجزائر أظهرت عمق الانقسام…

2021-06-19 / 5:11 مساءً
Photo of قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

2021-06-19 / 3:48 مساءً
Photo of الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

2021-06-19 / 2:32 مساءً
Photo of فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف للحظر

فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف…

2021-06-19 / 1:42 مساءً
Photo of روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

2021-06-19 / 11:26 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق