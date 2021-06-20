بعد القطيعة الديبلوماسية.. سفير روسيا يعود رسميا لأمريكا لاستئناف عمله

هبة بريس ـ وكالات

عاد السفير الروسي للديار الأمريكية بعد قطيعة ديبلوماسية دامت حوالي ثلاثة أشهر و التي تسببت في أزمة ديبلوماسية بين روسيا و أمريكا.

و غادر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم الأحد موسكو عائدا إلى واشنطن، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما في جنيف.

وقبل مغادرة البلاد، أعرب السفير الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي” عن تفاؤله وأمله في التعامل البناء مع الزملاء الأمريكيين.

هذا و كانت الحكومة الروسية قد استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد مقابلة صحفية مدوية قال فيها بايدن إن القيادة الروسية “ستدفع ثمن” محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

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