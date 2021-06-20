بعد انتخابه مباشرة.. رئيس وزراء إسرائيل يصادق على استئناف الحرب في غزة

2021-06-20 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

مباشرة فور انتخابه، و في أول اجتماع رسمي له، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد المصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.

و في هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” ستلتئم اليوم، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.

و قال تقرير “القناة 13” العبرية إن الكابينيت سيجتمع اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي سيترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، منذ توليه منصبه.

و ذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أن “الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة حيث أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن على إسرائيل الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه الجيش  مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي”.

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‫2 تعليقات

  2. هم يريدون ازهاق المزيد من ارواح الاطفال والرضع، فالاههم ابليس الذي يعبدونه اعطى لهم الارض بشرط سقيها بدماء اصحابها من الابرياء و الاطفال.

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