أمن الناظور يشهر السلاح في حق “مقرقب” أحدث الرعب بالمدينة

2021-06-19 / 11:20 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط*

اضطرت عناصر الأمن بالناظور لاستعمال أسلحتها لتوقيف شخص في وضعية تخدير عرض سلامة الغير للخطر و قام بإحداث الفوضى بالمدينة و روع الساكنة.

و في التفاصيل، أفادت السلطات الأمنية بأن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء اليوم السبت، قد استعمل سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 39 سنة، كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات مستوقفة بالشارع العام وسط مدينة الناظور، قبل أن يواجه عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفه بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة، وهو الأمر الذي تسبب في إصابة موظف شرطة بجروح على مستوى ذراعه، مما اضطر مفتش شرطة من عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه رفقة الشرطي المصاب لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

*الصورة من الأرشيف

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تعليق واحد

  1. لماذا الأطراف السفلى ، بل في الرأس و إلى القبر مباشرة ، أما الأطراف السفلى فذلك يعني أخذها إلى المستشفى و العناية الطبية….

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