تازة.. آلة حصاد تقتل فلاحا بجماعة بورد

ع محياوي – هبة بريس

لقي فلاح بجماعة بورد دائرة أكنول إقليم تازة، اليوم السبت مصرعه على الفور، بعدما التهمته آلة حصاد، بدوار تاوريرت مشيخة أيت الربع التابع للجماعة المذكورة.

وأفادت مصادر أن الهالك، كان بصدد إدخال سنابل القمح في الآلة قبل أن تلتهمه بطريقة مروعة، وتحوله إلى أشلاء متناثرة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتازة، فيما فتحت العناصر الدركية تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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