وزارة أمزازي تفرج عن نتائج الانتخابات المهنية و نقابة “البيجيدي” تتذيل الترتيب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

و أعلنت وزارة أمزازي النتائج المتعلقة بالانتخابات المهنية و البالغ عددها 498 مقعدا، حيث فصلت في عدد المقاعد التي تحصلت عليها الهيئات النقابية، و هي النتائج التي اعتبرها عدد من المهتمين بالواقعية و غير المفاجئة.

و أوضحت الوزارة السالفة الذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل تحصلت على 121 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم نالت 120 مقعدا، والجامعة الحرة للتعليم فازت ب 97 مقعدا.

وبينما كان نصيب الجامعة الوطنية للتعليم في هاته الانتخابات 58 مقعدا، فيما تحصلت النقابة الوطنية للتعليم على 53 مقعدا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم على 27 مقعدا، ونقابة مفتشي التعليم 13 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم العالي 8 مقاعد، فيما كان نصيب لائحة غير منتمية مقعدا واحدا.

و يلاحظ من خلال النتائج المعلنة تراجع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لحزب العدالة و التنمية و التي تحصلت على 27 مقعدا فقط من بين 498 مقعدا متنافسا عليها.

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