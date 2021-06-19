الوداد تنهزم في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال أمام كايزر الجنوب أفريقي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خيب رفاق وليد الكرتي آمال الجماهير المغربية التي كانت تمني النفس بفوز كبير للوداد في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية قد يضمن مناقشة لقاء العودة بأريحية.

و انهزم فريق الوداد الرياضي في مباراة ذهاب نصف نهائي “تشامبيونز” إفريقيا في مواجهته التي جمعته بنادي كايزر شيفس الجنوب أفريقي بهدف لصفر، و هي المباراة التي احتضنها مساء اليوم مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و سجل هدف الفريق الجنوب أفريقي اللاعب الصربي سمير نوركوفيتش في الشوط الأول من المباراة و بالضبط في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية استغلها بالشكل الجيد ليضعها في مرمى التكناوتي.

و يحتاج الوداد لقلب النتيجة في مباراة العودة و تحقيق الفوز في مباراة ستجرى الأسبوع المقبل و ستكون صعبة على العناصر الودادية غير أن الأمر ليس مستحيلا للتأهل للنهائي و مواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني بين الأهلي المصري و الترجي التونسي التي انتهت مباراة ذهابهما بفوز رفاق بانون بهدف لصفر.

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