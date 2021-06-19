الأمن يقتحم “قصارة” خاصة و يعتقل 9 فتيات بتهمة الدعارة بالفقيه بنصالح

2021-06-19 / 8:52 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة*

تمكنت مصالح الأمن بالفقيه بنصالح من توقيف و اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة الفساد و إعداد وكر للدعارة و ذلك بعد اقتحام منزل كان محط شكاوي عدد من الساكنة المجاورة.

و في التفاصيل، أفادت مصادر محلية أنه قد جرى توقيف 11 شخصا بينهم 9 فتيات بعد اقتحام منزل “مشبوه” مخصص للدعارة، حيث كان الموقوفون بداخله و هم بصدد الإعداد ل”قصارة” خاصة.

و قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الفقيه بنصالح متابعة الموقوفين و هم أحد عشر شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بالفقيه بنصالح في أفق متابعتهم بتهمة الفساد والتحريض عليه وممارسة الدعارة.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا لمطار محمد الخامس

وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا لمطار محمد الخامس

2021-06-19 / 6:20 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 439 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 439 إصابة و4 وفيات جديدة…

2021-06-19 / 4:28 مساءً
Photo of الدار البيضاء تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

الدار البيضاء تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24…

2021-06-19 / 2:52 مساءً
Photo of قرار الملك ينعش قطاع تأجير السيارات و الحجوزات المسبقة تفرغ المخزون

قرار الملك ينعش قطاع تأجير السيارات و الحجوزات المسبقة…

2021-06-19 / 1:26 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بإقليم الدريوش

2021-06-19 / 12:44 مساءً
Photo of تقرير: 86.3% من النفايات البحرية الشاطئية من صنف البلاستيك

تقرير: 86.3% من النفايات البحرية الشاطئية من صنف البلاستيك

2021-06-19 / 11:11 صباحًا
Photo of طقس السبت .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-06-19 / 7:30 صباحًا
Photo of إقبال متزايد للاستثمارات البولونية على الصحراء المغربية

إقبال متزايد للاستثمارات البولونية على الصحراء المغربية

2021-06-18 / 11:28 مساءً
Photo of ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز مع اقتراب عيد الأضحى

ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز مع اقتراب…

2021-06-18 / 8:49 مساءً
Photo of اختتام تمرين “الأسد الافريقي 2021”

اختتام تمرين “الأسد الافريقي 2021”

2021-06-18 / 7:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق