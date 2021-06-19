الأمن يقتحم “قصارة” خاصة و يعتقل 9 فتيات بتهمة الدعارة بالفقيه بنصالح
هبة بريس ـ متابعة*
تمكنت مصالح الأمن بالفقيه بنصالح من توقيف و اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة الفساد و إعداد وكر للدعارة و ذلك بعد اقتحام منزل كان محط شكاوي عدد من الساكنة المجاورة.
و في التفاصيل، أفادت مصادر محلية أنه قد جرى توقيف 11 شخصا بينهم 9 فتيات بعد اقتحام منزل “مشبوه” مخصص للدعارة، حيث كان الموقوفون بداخله و هم بصدد الإعداد ل”قصارة” خاصة.
و قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الفقيه بنصالح متابعة الموقوفين و هم أحد عشر شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بالفقيه بنصالح في أفق متابعتهم بتهمة الفساد والتحريض عليه وممارسة الدعارة.
*الصورة من الأرشيف
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