الأمن يقتحم “قصارة” خاصة و يعتقل 9 فتيات بتهمة الدعارة بالفقيه بنصالح

هبة بريس ـ متابعة*

تمكنت مصالح الأمن بالفقيه بنصالح من توقيف و اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة الفساد و إعداد وكر للدعارة و ذلك بعد اقتحام منزل كان محط شكاوي عدد من الساكنة المجاورة.

و في التفاصيل، أفادت مصادر محلية أنه قد جرى توقيف 11 شخصا بينهم 9 فتيات بعد اقتحام منزل “مشبوه” مخصص للدعارة، حيث كان الموقوفون بداخله و هم بصدد الإعداد ل”قصارة” خاصة.

و قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الفقيه بنصالح متابعة الموقوفين و هم أحد عشر شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بالفقيه بنصالح في أفق متابعتهم بتهمة الفساد والتحريض عليه وممارسة الدعارة.

*الصورة من الأرشيف

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