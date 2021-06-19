طائرات مفخخة تهاجم السعودية وطيران التحالف يتصدى للعمل الإرهابي

هبة بريس ـ وكالات

أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون اليوم باتجاه السعودية، حيث قام طيران التحالف العربي باعتراض الهجوم الذي كان يستهدف بعض المواقع الحيوية في السعودية.

وقال التحالف في بيان له إنه “تم اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين الإرهابية نحو السعودية اليوم”.

وأضاف البيان ذاته أنه “تم اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة”.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم عن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية، و هو القضف الذي قابله الجيش السعودي و قوات التحالف العربي بالصد الميداني الحازم.

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