انتقادات للعثماني بسبب عدم ارتدائه الكمامة رغم دعوته المغاربة لارتدائها

2021-06-19 / 7:29 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

“ديرو الكمامات”، هاته الجملة التي لطالما رددها سعد الدين العثماني في كل خرجاته الإعلامية و البرلمانية و الحكومية حيث كان يحرص دوما على توجيه المواطنين و حثهم على ارتداء الكمامات التي تعتبر إجبارية في الأماكن العمومية وفق قانون الطواريء الصحية المعمول به حاليا في المغرب.

و في الوقت الذي كان يفترض من رئيس الحكومة تطبيق القانون و إعطاء القدوة لعموم المواطنين باحترام وضع الكمامة، شوهد العثماني مؤخرا في تجمع بشري و هو يحمل كمامته في يده و يتجاهل كل التوصيات التي تدعو لوضعها بشكل صحيح لتغطية الفم و الأنف.

و طالت انتقادات واسعة رئيس الحكومة بسبب الصور التي تم تداولها له وسط حشد من المسؤولين وهو بدون كمامة، حيث كتب أحدهم: “واش العثماني خاصو يخلص غرامة المخالفة ديال عدم وضع الكمامة ولا الغرامات كنخلصوهم غير حنا المواطنين”.

و أضاف آخر: “في الوقت الذي يحرص ملك البلاد في كل ظهور رسمي و غير رسمي له منذ بداية جائحة كورونا على احترام وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة، سي العثماني مامسوقش و مادايرهاش وخا فينما بان فشي برنامج و لا في جلسة برلمانية يبدا يخطب علينا ديرو كماماتكم و تباعدو”.

 

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