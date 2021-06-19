سلطات فلسطين تعيد لقاحات كورونا حصلت عليها من إسرائيل بسبب تاريخ صلاحيتها

هبة بريس ـ متابعة

أعادت الحكومة الفلسطينية كمية من لقاح كورونا لإسرائيل بعدما حصلت عليها في وقت سابق من خلال صفقة تو توقيعها بهذا الخصوص و ذلك بسبب ما اعتبرته السلطات الفلسطينية بكون اللقاح تفتقد للمواصفات المطلوبة و المتفق عليها.

و أوضحت وكالات أنباء دولية أن الاتصالات بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها.

وأكدت ذات الوكالات نسبة لمصدر إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية.

و أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الشحنة التي نقلت إلى السلطة الفلسطينية سليمة وأن اللقاحات التي أرسلت للفلسطينيين مشابهة من كافة النواحي للقاحات التي تعطى في هذه الأيام للإسرائيليين.

و كانت الحكومة الفلسطينية قد قررت إعادة لقاحات كورونا التي حصلت عليها من إسرائيل بسبب “عدم مطابقتها للمواصفات”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” التي تم استلامها مساء الجمعة من إسرائيل والمقدرة بـ90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.

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