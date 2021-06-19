سلطات فلسطين تعيد لقاحات كورونا حصلت عليها من إسرائيل بسبب تاريخ صلاحيتها

2021-06-19 / 6:36 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة

أعادت الحكومة الفلسطينية كمية من لقاح كورونا لإسرائيل بعدما حصلت عليها في وقت سابق من خلال صفقة تو توقيعها بهذا الخصوص و ذلك بسبب ما اعتبرته السلطات الفلسطينية بكون اللقاح تفتقد للمواصفات المطلوبة و المتفق عليها.

و أوضحت وكالات أنباء دولية أن الاتصالات بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها.

وأكدت ذات الوكالات نسبة لمصدر إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية.

و أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الشحنة التي نقلت إلى السلطة الفلسطينية سليمة وأن اللقاحات التي أرسلت للفلسطينيين مشابهة من كافة النواحي للقاحات التي تعطى في هذه الأيام للإسرائيليين.

و كانت الحكومة الفلسطينية قد قررت إعادة لقاحات كورونا التي حصلت عليها من إسرائيل بسبب “عدم مطابقتها للمواصفات”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” التي تم استلامها مساء الجمعة من إسرائيل والمقدرة بـ90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية…

2021-06-19 / 5:59 مساءً
Photo of سفير أمريكي سابق: نتائج انتخابات الجزائر أظهرت عمق الانقسام الذي تعيشه البلاد

سفير أمريكي سابق: نتائج انتخابات الجزائر أظهرت عمق الانقسام…

2021-06-19 / 5:11 مساءً
Photo of قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

2021-06-19 / 3:48 مساءً
Photo of الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

2021-06-19 / 2:32 مساءً
Photo of فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف للحظر

فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف…

2021-06-19 / 1:42 مساءً
Photo of روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

2021-06-19 / 11:26 صباحًا
Photo of اعتقال المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

اعتقال المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

2021-06-19 / 10:06 صباحًا
Photo of المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

2021-06-19 / 9:38 صباحًا
Photo of دراسة: ربع مرضى كوفيد يعانون من مشاكل صحية لاحقة

دراسة: ربع مرضى كوفيد يعانون من مشاكل صحية لاحقة

2021-06-19 / 7:00 صباحًا
Photo of حجز 15 مليون أورو.. أطباء وجمركيين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات بالخزيرات

حجز 15 مليون أورو.. أطباء وجمركيين ضمن شبكة دولية…

2021-06-18 / 10:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق