وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا لمطار محمد الخامس

2021-06-19 / 6:20 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز مخزونه من لقاح كورونا المعتمد في الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها عاهل البلاد الملك محمد السادس ، حيث توصل اليوم بدفعة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

و وصلت اليوم طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية و هي قادمة من بكين و تحمل شحنة تقدر بحوالي مليون جرعة من اللقاح الصيني.

و مباشرة بعد وصول طائرة الشحن لمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، تم تفريغ حمولتها في شاحنات تبريد خاصة و نقلها على وجه السرعة لمقر الوكالة الوطنية للتبريد.

و بهذا العدد الإضافي، يكون المغرب قد عزز مخزونه من لقاح كورونا حيث تهدف السلطات لتلقيح أكبر عدد ممكن فيما تبقى من السنة الجارية، بعدما فاق عدد الملقحين بشكل كامل رقم الثمانية ملايين بالمغرب.

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‫2 تعليقات

  1. لمــاذا تصـر وزارة الصـحـة و اللجنــة التقـنيـة والعـلميـة عـى لقاح “سينوفارم” الصيني… الغيـر معتـرف بـه من الاتحـاد الأروبـي , فـهـل هـي صفـقـة مشبـوهـة أم رابـحـة ، الى أيـن تذهبـون ؟
    فـهـل الغـرض من الوزارة و اللجنــة التقـنيـة والعـلميـة فـرض وإجبــار اي تلقيـح عـلى الموطنيـن ليبيـنوا للـرأي العـام الوطنـي والخـارجي أن المغـرب مـن الأوائـل ومـن السبـاقيـن للتلقيـح ، إنهـم مسؤولـون أمـام التـاريخ وأمـام الله ….
    عـليـهم أن يحـاسبـوا أنفـسـهم قبـل أن يحـاسبـوا …

  2. متفق مع الاخ أبوخالد، لماذا اللقاح الصيني مع العلم ان فرنسا مثلا تفرض تحليلة سلبية لدخول ترابها رغم شهادة تلقي التلقيح الصيني، انصح الأشخاص الذين يسافرون الى الخارج محاولة التلقيح بشيء اخر دون اللقاح الصيني.

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