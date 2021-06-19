وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا لمطار محمد الخامس

2021-06-19 / 6:20 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز مخزونه من لقاح كورونا المعتمد في الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها عاهل البلاد الملك محمد السادس ، حيث توصل اليوم بدفعة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

و وصلت اليوم طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية و هي قادمة من بكين و تحمل شحنة تقدر بحوالي مليون جرعة من اللقاح الصيني.

و مباشرة بعد وصول طائرة الشحن لمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، تم تفريغ حمولتها في شاحنات تبريد خاصة و نقلها على وجه السرعة لمقر الوكالة الوطنية للتبريد.

و بهذا العدد الإضافي، يكون المغرب قد عزز مخزونه من لقاح كورونا حيث تهدف السلطات لتلقيح أكبر عدد ممكن فيما تبقى من السنة الجارية، بعدما فاق عدد الملقحين بشكل كامل رقم الثمانية ملايين بالمغرب.

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