الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

2021-06-19 / 5:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.

وقال بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن “القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” أن “الجيش الليبي يسيطر فقط على معبر ايسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن، أمس الجمعة، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيا وعسكريا.

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‫2 تعليقات

  2. هذا ليس جيش ليبي وانما مرتزقة حفتر هذا هو الوصف الحقيقي لهذه المليشيات المتمردة ارجوا ان تسمى الامور بمسمياتها

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