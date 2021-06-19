غريزمان ينقذ فرنسا من مصيدة هنغاريا في بطولة أمم أوروبا

هبة بريس - وكالات

ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت المنتخبين الهنغاري وضيفه الفرنسي اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول للقاء الذي أقيم أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة بودابست.

وعادل المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا النتيجة بفضل هدف نجمه أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ66.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على ألمانيا بهدف دون مقابل.

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