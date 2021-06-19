كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

خلال 24 ساعة.. تسجيل 439 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-19 / 4:28 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 439 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 526.363 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9237 حالة وفاة.

و سجلت 445 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 513.382 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدار البيضاء تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

الدار البيضاء تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24…

2021-06-19 / 2:52 مساءً
Photo of قرار الملك ينعش قطاع تأجير السيارات و الحجوزات المسبقة تفرغ المخزون

قرار الملك ينعش قطاع تأجير السيارات و الحجوزات المسبقة…

2021-06-19 / 1:26 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بإقليم الدريوش

2021-06-19 / 12:44 مساءً
Photo of تقرير: 86.3% من النفايات البحرية الشاطئية من صنف البلاستيك

تقرير: 86.3% من النفايات البحرية الشاطئية من صنف البلاستيك

2021-06-19 / 11:11 صباحًا
Photo of طقس السبت .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت .. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-06-19 / 7:30 صباحًا
Photo of إقبال متزايد للاستثمارات البولونية على الصحراء المغربية

إقبال متزايد للاستثمارات البولونية على الصحراء المغربية

2021-06-18 / 11:28 مساءً
Photo of ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز مع اقتراب عيد الأضحى

ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز مع اقتراب…

2021-06-18 / 8:49 مساءً
Photo of اختتام تمرين “الأسد الافريقي 2021”

اختتام تمرين “الأسد الافريقي 2021”

2021-06-18 / 7:11 مساءً
Photo of تقرير: 29 شاطئا في المغرب غير صالحة للاستحمام

تقرير: 29 شاطئا في المغرب غير صالحة للاستحمام

2021-06-18 / 6:34 مساءً
Photo of مندوبية “التامك” تشكك في إضراب الريسوني عن الطعام :”يتبع حمية غذائية”

مندوبية “التامك” تشكك في إضراب الريسوني عن الطعام :”يتبع…

2021-06-18 / 6:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق