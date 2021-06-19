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قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

2021-06-19 / 3:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية أن طائرة خفيفة تحطمت وانفجرت في إقليم سافوا جنوب شرقي البلاد، ما أودى بحياة شخصين كانا على متنها.

وأكدت الإدارة المحلية على حسابها في “تويتر” أن الحادث المأساوي وقع مساء أمس في جبال بوج، بمنطقة تقع على ارتفاع نحو 1.1 ألف متر فوق سطح البحر.

وأشارت الحكومة إلى أن الطائرة المنكوبة أقلعت من بلدة آنسي، وأن شاهدا أبلغ السلطات بما حصل.

ووصل محققون من شرطة النقل إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.

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