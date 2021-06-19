أمن البيضاء يوقف عشريني “حطّم” 8 سيارات بحي السالمية

هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 19 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بثماني سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي السالمية، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف أحد المشتبه فيهم وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، حيث تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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