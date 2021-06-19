صورة تعبيرية

الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

2021-06-19 / 2:32 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

كشف محمد زروال، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي بالجزائر، عن “تسجيل سلالات جزائرية متحورة من فيروس كورونا، وليست السلالات المتحورة الأجنبية فقط”.

وأشار محمد زروال إلى أن سلالات فيروس كورونا المتحورة الأجنبية ضعيفة بفضل غلق الحدود في السابق.

وأوضح الأخصائي في علم الأوبئة قائلا: “لدينا سلالات جزائرية، لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة، وهو سبب لاستقرار الوضعية الوبائية وعدم تأثير الفيروس، ومعنى أن تأقلم الفيروس مع الجو والإنسان جعل السلالات الجزائرية المتحورة غير خطرة”، مشيرا إلى “اكتساب المناعة الجماعية يطرح الكثير من التساؤلات، لأن العلم لم يفصل في الأمر نهائيا”.

وأكمل: “نحتاج ربما إلى شهور لمعرفة كيفية تعاطي الفيروس مع الجسم من حيث إنتاج الأجسام المضادة”، داعيا إلى “تحويل الفضاءات المفتوحة للتلقيح إلى أماكن لجلب المواطنين للتلقيح لتفادي الوباء، وليس من أجل دفتر التلقيح أو غيره كالحاجة إليه للسفر”.

وأكد أنه “لا بد من إشهار مكثف ومقنع بأهمية العملية من أجل الصحة العمومية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف للحظر

فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف…

2021-06-19 / 1:42 مساءً
Photo of روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

2021-06-19 / 11:26 صباحًا
Photo of اعتقال المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

اعتقال المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

2021-06-19 / 10:06 صباحًا
Photo of المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

2021-06-19 / 9:38 صباحًا
Photo of دراسة: ربع مرضى كوفيد يعانون من مشاكل صحية لاحقة

دراسة: ربع مرضى كوفيد يعانون من مشاكل صحية لاحقة

2021-06-19 / 7:00 صباحًا
Photo of حجز 15 مليون أورو.. أطباء وجمركيين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات بالخزيرات

حجز 15 مليون أورو.. أطباء وجمركيين ضمن شبكة دولية…

2021-06-18 / 10:24 مساءً
Photo of انتشار نسخ كورونا المتحورة في افريقيا يقلق منظمة الصحة العالمية

انتشار نسخ كورونا المتحورة في افريقيا يقلق منظمة الصحة…

2021-06-18 / 9:32 مساءً
Photo of هولندا ترفع جميع قيود كورونا

هولندا ترفع جميع قيود كورونا

2021-06-18 / 8:06 مساءً
Photo of بينهم طفلة وامرأة .. مصرع 4 مهاجرين قبالة سواحل “الكناري”

بينهم طفلة وامرأة .. مصرع 4 مهاجرين قبالة سواحل…

2021-06-18 / 7:34 مساءً
Photo of إسبانيا تُلغي إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

إسبانيا تُلغي إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

2021-06-18 / 6:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق