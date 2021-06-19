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مختل عقليا يطعن طفلة ويرديها قتيلة بالبيضاء.. والأمن يتدخل

2021-06-19 / 1:48 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يجري حاليا إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

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‫2 تعليقات

  2. الى كل برلماني ومسؤول هدا مشكل كبير في المغرب مختلون يجوبون الشوارع وفي كل مرة يقع مشكل لكن السلطات لاتقوم بعملها .وجب ان تسن قوانين رادعة ضدهؤلاء المرضى والمشرملين حنى لايعودوا لهدا الفعل .

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