قرار الملك ينعش قطاع تأجير السيارات و الحجوزات المسبقة تفرغ المخزون

هبة بريس - الدار البيضاء

وجد عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نفسهم في وضع لا يحسدون عليه بمطار محمد الخامس و مطارات أخرى يوم أمس بعدما فوجئوا بنفاذ مخزون سيارات الكراء بغالبية وكالات التأجير.

و ساهم قرار الملك القاضي بتسهيل عودة مغاربة العالم لحضن وطنهم و تخفيض أسعار السفر عبر الطائرات و الموانئ في إنعاش تعاملات قطاع سيارات الأجرة التي تلقت حجوزات كبيرة خلال اليومين الماضيين.

و في هذا الصدد، أكد بدر مغني صاحب شركة “أريڤي كار” إحدى أشهر وكالات تأجير السيارات بمطار محمد الخامس في تصريح لهبة بريس أن التسهيلات التي قدمتها السلطات المغربية بتعليمات من عاهل البلاد ساهمت في عودة عدد كبير من أبناء الوطن خلال اليومين الماضيين.

و أضاف المتحدث ذاته أن قطاع تأجير السيارات انتعش بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة حيث أن الحجوزات بلغت نسبة 100 في المئة، بل إن الطلبات فاقت العرض وذلك في ظل الإقبال الكثيف و الذي زكته الأرقام المعلنة بخصوص حجوزات الطيران لعدد من الوجهات الخاصة بشهر يوليوز و التي نفذت من مواقع عرضها.

و أوضح صاحب الوكالة السالفة الذكر أنه و بالرغم من كون الحجوزات قد فاقت المتوقع غير أنهم كمهنيين بالقطاع يعملون جاهدين لتوفير كل متطلبات الزبناء عبر تقديم عروض خاصة تستجيب لحاجيات كل الراغبين في تأجير السيارات.

بدوره أوضح حمزة التمراني، مسؤول التسويق بوكالة تأجير السيارات بمطار محمد الخامس أن القطاع شهد انتعاشة كبيرة بعد قرار الملك و الذي أعاد الأمل للمهنيين و للزبناء على حد سواء خاصة أن التخفيضات و العروض التي قدمتها شركة الخطوط الملكية المغربية ضاعفت بشكل كبير من عدد الوافدين على المغرب في الأيام الأولى بعد قرار فتح الحدود.

و شدد التمراني أن وكالات تأجير السيارات تبذل قصارى الجهود للاستجابة للطلب الكبير على كراء السيارات في هاته الفترة، مضيفا بأن الرهان يظل هو تلبية حاجيات الزبائن و هو ما تعمل وكالتهم على توفيره من خلال خدمات مهنية ذات جودة عالية و بأسطول من السيارات الحديثة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مطار محمد الخامس شهد زوال و مساء أمس الأربعاء اكتظاظا كبيرا بعد أن برمجت شركة الخطوط الملكية المغربية عددا من الرحلات الإضافية انطلاقا من وجهات عديدة، و هي الرحلات التي كانت محجوزة بالكامل.

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