صورة تعبيرية

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات بإقليم الدريوش

2021-06-19 / 12:44 مساءً
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في بحر البوران على بعد 50 كيلومترا بعرض ساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت على الساعة الرابعة و23 دقيقة و03 ثانية صباحا(توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 17 كلم، عند التقاء خط العرض 35.7303 درجة شمالا وخط الطول 3.608 درجة غربا.

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