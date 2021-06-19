روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

2021-06-19 / 11:26 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن ممثل هيئات الطوارئ في منطقة كيميروفو الروسية، صباح اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات، جراء هبوط حاد لطائرة من طراز “إل-410” في مقاطعة كيميروفو.

وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك”: “جراء الهبوط الحاد لـ”طائرة إل 410″ لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة”.

وفي السياق نفسه، أعلن سلطات الطوارئ الروسية عن إقلاع طائرة خاصة مباشرة إلى مكان الحادث للقيام بعمليات إنقاذ وتفيش في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

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