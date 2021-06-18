زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن

هبة بريس- الرياضة

قال طبيب المنتخب الدنماركي في بيان اليوم الخميس (17يونيو 2021) إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب بعدما سقط أرضا أمام فنلندا وعاد قلبه ينبض بفضل الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى، حيث يمكث هناك لمواصلة التعافي. وسيخضع إريكسن لجراحة لزراعة الجهاز الإلكتروني الصغير الذي يمنع السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وقال مورتن بوسن طبيب الدنمرك “بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب”. وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

وتابع بوسن “وافق كريستيان على هذا الحل، وتم تأكيد هذه الخطة عن طريق المتخصصين محليا ودوليا حيث أوصوا جميعا بالعلاج ذاته”.

يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على منظم ضربات القلب مزيل الرجفان، لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي حيث أن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور، يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام ذات الجهاز الطبي.

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