زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن

2021-06-18 / 11:53 مساءً
0
هبة بريس- الرياضة

قال طبيب المنتخب الدنماركي في بيان اليوم الخميس (17يونيو 2021) إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب بعدما سقط أرضا أمام فنلندا وعاد قلبه ينبض بفضل الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى، حيث يمكث هناك لمواصلة التعافي. وسيخضع إريكسن لجراحة لزراعة الجهاز الإلكتروني الصغير الذي يمنع السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وقال مورتن بوسن طبيب الدنمرك “بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب”. وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

وتابع بوسن “وافق كريستيان على هذا الحل، وتم تأكيد هذه الخطة عن طريق المتخصصين محليا ودوليا حيث أوصوا جميعا بالعلاج ذاته”.

يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على منظم ضربات القلب مزيل الرجفان، لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي حيث أن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور، يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام ذات الجهاز الطبي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسكتلندا تتعادل مع إنجلترا دون أهداف في “يورو 2020”

اسكتلندا تتعادل مع إنجلترا دون أهداف في “يورو 2020”

2021-06-18 / 10:31 مساءً
Photo of “الكاف” توافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الوداد وكايزر

“الكاف” توافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الوداد…

2021-06-18 / 8:56 مساءً
Photo of بعثة الرجاء تطير لمصر استعدادا لمواجهة بيراميدز

بعثة الرجاء تطير لمصر استعدادا لمواجهة بيراميدز

2021-06-18 / 2:52 مساءً
Photo of انتخاب فوزي لقجع عضوا بمجلس الإتحاد العربي لكرة القدم

انتخاب فوزي لقجع عضوا بمجلس الإتحاد العربي لكرة القدم

2021-06-17 / 2:20 مساءً
Photo of بعد تأهله للألعاب الأولمبية.. البطل الصديق لهبة بريس: “بغيت نفرح المغاربة بميدالية”

بعد تأهله للألعاب الأولمبية.. البطل الصديق لهبة بريس: “بغيت…

2021-06-17 / 1:04 مساءً
Photo of البطولة العربية الــ22 لألعاب القوى .. ثلاث ميداليات للمغرب

البطولة العربية الــ22 لألعاب القوى .. ثلاث ميداليات للمغرب

2021-06-17 / 10:33 صباحًا
Photo of غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

2021-06-16 / 10:09 مساءً
Photo of راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها بين أسواره

راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها…

2021-06-16 / 9:42 مساءً
Photo of ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

2021-06-16 / 3:29 مساءً
Photo of بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

2021-06-15 / 2:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق