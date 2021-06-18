اسكتلندا تتعادل مع إنجلترا دون أهداف في “يورو 2020”

2021-06-18 / 10:31 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

اقتربت إنجلترا من مكان في دور الـ16 في بطولة أوروبا 2020، اليوم الجمعة، بالتعادل (0-0) مع جارتها اسكتلندا في استاد ويمبلي الممطر.

واقترب البريطاني، جون ستونز، من تسجيل هدف في الدقيقة الـ12 بالشوط الأول، عندما ارتطمت ضربة سددها برأسه بقائم مرمى المنتخب الاسكتلندي.

كما شهدت المباراة لحظة مشوقة، عندما أجبر الاسكتلندي، ستيفن أودونيل، حارس إنجلترا، جوردان بيكفورد، على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.

وفي الشوط الثاني، قدم حارس اسكتلندا، ديفيد مارشال أداء رائعا أنفذ من خلاله تسديدة منخفضة من الإنجليزي، ميسون ماونت.

وأهدر المهاجم الاسكتلندي، تشي آدامز، فرصة جيدة لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 78.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن

زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن

2021-06-18 / 11:53 مساءً
Photo of “الكاف” توافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الوداد وكايزر

“الكاف” توافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الوداد…

2021-06-18 / 8:56 مساءً
Photo of بعثة الرجاء تطير لمصر استعدادا لمواجهة بيراميدز

بعثة الرجاء تطير لمصر استعدادا لمواجهة بيراميدز

2021-06-18 / 2:52 مساءً
Photo of انتخاب فوزي لقجع عضوا بمجلس الإتحاد العربي لكرة القدم

انتخاب فوزي لقجع عضوا بمجلس الإتحاد العربي لكرة القدم

2021-06-17 / 2:20 مساءً
Photo of بعد تأهله للألعاب الأولمبية.. البطل الصديق لهبة بريس: “بغيت نفرح المغاربة بميدالية”

بعد تأهله للألعاب الأولمبية.. البطل الصديق لهبة بريس: “بغيت…

2021-06-17 / 1:04 مساءً
Photo of البطولة العربية الــ22 لألعاب القوى .. ثلاث ميداليات للمغرب

البطولة العربية الــ22 لألعاب القوى .. ثلاث ميداليات للمغرب

2021-06-17 / 10:33 صباحًا
Photo of غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

2021-06-16 / 10:09 مساءً
Photo of راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها بين أسواره

راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها…

2021-06-16 / 9:42 مساءً
Photo of ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

2021-06-16 / 3:29 مساءً
Photo of بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

2021-06-15 / 2:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق