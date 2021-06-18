"جثة فتاة مخطوفة".. حدث يهز إسبانيا
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حجز 15 مليون أورو.. أطباء وجمركيين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات بالخزيرات

2021-06-18 / 10:24 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

فكك الحرس المدني الاسباني، الأسبوع المنصرم ، شبكة اجرامية خطيرة تضم بين ٱفرادها أطباء وجمركيين بمدينة الجزيرة الخضراء جنوب اسبانيا.

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية فقد مكنت العملية الأمنية التي نفذها الحرس المدني الاسباني، من حجز 15 مليون يورو ، موزعة على 33 منزل ، بحوزة الشبكة المذكورة،التي كانت تنشط في تهريب المخدرات لاسبانيا ، وتستعمل ميناء الخزيرات لتخزين الكوكايين .

وقد تم اخضاع الموقوفين للتحقيق بغية الكشف عن امتدادات الشبكة الاجرامية.

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