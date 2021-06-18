انتشار نسخ كورونا المتحورة في افريقيا يقلق منظمة الصحة العالمية

2021-06-18 / 9:32 مساءً
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هبة بريس- وكالات

اعتبر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين اليوم الجمعة يونيو أن مسار الإصابات بكوفيد-19 في أفريقيا “مقلق جداً جداً”، مع انتشار نسخ متحوّرة معدية أكثر ومعدّل تطعيم منخفض بشكل خطير.

وبحسب المعطيات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية، سُجّلت في أفريقيا 116,500 إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي بـ13 حزيران/يونيو، أي أكثر بـ25500 إصابة من العدد المسجّل الأسبوع السابق.

وأشار راين إلى أنه بالنظر إلى الوضع الإجمالي في أفريقيا، لا تبدو القارة السمراء في حال سيئة للغاية، إذ إن عدد الإصابات فيها لم يمثل سوى أكثر من 5% بقليل من عدد الإصابات الجديدة المسجّلة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وكذلك فإن عدد الوفيات فيها لا يشكل سوى 2,2% من الوفيات على الصعيد العالمي.

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