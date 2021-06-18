“الكاف” توافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الوداد وكايزر

هبة بريس- الرياضة

وافقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على حضور 5000 مشجع لمباراة الوداد الرياضي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي التي ستقام يوم غد السبت بالدار البيضاء برسم ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وذكر الهيئة الكروية القارية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها وافقت على إجراء مقابلتي نصف نهائي البطولة بين كل من الترجي التونسي والأهلي المصري من جهة، والوداد الرياضي وكايزر تشيفز من جنوب إفريقيا من جهة ثانية، بحضور 5 ألف مشجع في كل مباراة.

وأوضح البيان أن القرار جاء استجابة لطلب من الاتحادين المضيفين وبعد موافقة الجهات الحكومية والصحية في كل من المغرب وتونس.

وشدد البيان على ضرورة اتباع جميع التدابير الاحترازية الطبية المتعلقة ببروتوكولات كوفيد 19 الصحية.

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