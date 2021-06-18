قاضي إسباني يطالب الجيش بالكشف عن الجهة التي سمحت بدخول “غالي”

2021-06-18 / 8:30 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت مصادر إعلامية إسبانية إن قاضيا في سرقسطة يواصل التحقيق في إجراءات دخول زعيم جيهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بهوية مزورة تحت اسم “محمد بنبطوش”.

وأضافت المصادر أن القاضي “رافائيل لاسالا” طلب من الجيش وبالأخص القيادة العسكرية الجوية في قاعدة سرقسطة ، توضيح الجهة التي سمحت بهبوط الطائرة التي كانت تقل زغيم الانفصاليين بمطار عسكري.

وأشار تقرير للحرس المدني نقلته الصحيفة إلى أن الطائرة التي كانت تقل “بنبطوش” هبطت في قاعدة سرقسطة الجوية وليس في المطار المدني. ويضيف التقرير أن السلطات العسكرية أبلغت أفراد القاعدة أن راكب الطائرة كان من أفراد السلك الدبلوماسي دون تحديد هوية الركاب.

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